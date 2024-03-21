«Бавария» проиграла «Валенсии» в Евролиге

21 марта, 00:58
В среду, 20 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» обыграл «Барселону» (88:74), «Монако» дома потерпел поражение от «Милана» (80:98), «Панатинаикос» выиграл у «Црвены Звезды» (89:76), «Валенсия» одержала победу над «Баварией» (70:68).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 88:74 (23:11, 23:14, 16:32, 26:17)
Ф: Уилбекин (18), Гудурич (13), Калатес (13), Хэйс (12), Биберович (12).
Б: Брисуэла (18), Лапровиттола (11), Саторански (9), Эрнангомес (9).
«Монако» (Франция) — «Милан» (Италия) — 80:98 (20:27, 24:31, 23:18, 13:22)
Мон: Диалло (17), Лойд (14), Джеймс (10), Уокер (10).
Мил: Миротич (21), Ло (15), Холл (14), Тонут (13).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 76:89 (20:29, 21:22, 15:19, 20:19)
Ц: Недович (19), Давидовац (19), Боломбой (11).
П: Лессор (19), Слукас (17 + 10 передач), Митоглу (17), Нанн (15), Грант (12).
«Валенсия» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 70:68 (28:15, 17:22, 12:19, 13:12)
В: Джонс (19), Инглис (15), Оджелей (14).
Б: Букер (16), Франсиско (12), Эдвардс (10).