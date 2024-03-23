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Евролига

23 марта, 00:37

«Барселона» проиграла «Панатинаикосу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 22 марта, состоялись пять матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Црвена Звезда» выиграла у «Виртуса» (94:79), «Монако» обыграл «Валенсию» (79:78), «Панатинаикос» победил «Барселону» (89:81), «Бавария» дома проиграла «Маккаби» (74:89), а «Милан» одержал победу над «Фенербахче» (77:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Виртус Б» (Италия) — 94:79 (21:23, 27:19, 26:23, 20:14)

Ц: Недович (25), Боломбой (15), Давидовац (11), Теодосич (11).

В: Шенгелия (25), Лундберг (15), Белинелли (14).

«Монако» (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 79:78 (25:15, 13:19, 19:20, 22:24)

М: Джеймс (17), Блоссомгейм (17), Браун (8), Холл (8).

В: Оджелей (22), Джонс (15), Андерсон (11), Инглис (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 89:81 (20:23, 14:23, 26:15, 29:20)

П: Нанн (22), Митоглу (19 + 10 подборов), Слукас (18), Лессор (13).

Б: Веселы (13), Эрнангомес (13), Абринес (12), Саторански (12).

«Бавария» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 74:89 (21:22, 14:26, 27:15, 12:26)

Б: Больмаро (21), Ибака (14), Эдвардс (12).

М: Риверо (17), Болдуин (15), Браун (12), Уэбб (12).

«Милан» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 77:76 (28:18, 15:18, 16:15, 18:25)

М: Мелли (17), Шилдс (15), Миротич (13).

Ф: Уилбекин (15), Биберович (13), Мотли (13).

Баскетбол
БК Бавария
БК Барселона
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
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