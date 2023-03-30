«Реал» переиграл «Фенербахче» в Евролиге

Сегодня, 00:09
В среду, 29 марта, состоялись четыре матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Реал» на своем паркете переиграл «Фенербахче» (90:75), «Олимпиакос» выиграл у АСВЕЛа (81:55), «Црвена Звезда» победила «Валенсию» (92:73), «Жальгирис» одержал победу над «Монако» (79:70).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Монако» (Франция) — 79:70 (28:19, 20:22, 17:12, 14:17)
Ж: Браздейкис (22), Буткевичюс (10), Бирутис (10).
М: Лойд (13), Мотеюнас (13), Окобо (10).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 92:73 (20:21, 26:20, 23:21, 23:11)
Ц: Петрушев (20), Добрич (16), Кампаццо (15), Бентил (10).
В: Радебу (14), Джонс (12), Харпер (12), Клавер (10), Лопес-Аростеги (10).
«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 81:55 (22:13, 15:16, 19:10, 25:16)
О: Уолкап (11), Маккиссик (11), Папаниколау (10), Везенков (9).
А: Обасоан (12), Тайус (10), Бост (8), Мэтьюз (8).
«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 90:75 (24:21, 25:23, 19:14, 22:17)
Р: Муса (16), Ханга (11), Пуарье (11), Хезоня (10).
Ф: Хэйс (17), Калатес (12), Гудурич (10).