Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:09

«Реал» переиграл «Фенербахче» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В среду, 29 марта, состоялись четыре матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» на своем паркете переиграл «Фенербахче» (90:75), «Олимпиакос» выиграл у АСВЕЛа (81:55), «Црвена Звезда» победила «Валенсию» (92:73), «Жальгирис» одержал победу над «Монако» (79:70).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Монако» (Франция) — 79:70 (28:19, 20:22, 17:12, 14:17)

Ж: Браздейкис (22), Буткевичюс (10), Бирутис (10).

М: Лойд (13), Мотеюнас (13), Окобо (10).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 92:73 (20:21, 26:20, 23:21, 23:11)

Ц: Петрушев (20), Добрич (16), Кампаццо (15), Бентил (10).

В: Радебу (14), Джонс (12), Харпер (12), Клавер (10), Лопес-Аростеги (10).

«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 81:55 (22:13, 15:16, 19:10, 25:16)

О: Уолкап (11), Маккиссик (11), Папаниколау (10), Везенков (9).

А: Обасоан (12), Тайус (10), Бост (8), Мэтьюз (8).

«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 90:75 (24:21, 25:23, 19:14, 22:17)

Р: Муса (16), Ханга (11), Пуарье (11), Хезоня (10).

Ф: Хэйс (17), Калатес (12), Гудурич (10).

БК АСВЭЛ
БК Жальгирис
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
1
0
Читайте также
«Дискриминационное и антигуманное решение». Компромисс МОК о допуске россиян разозлил всех
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
В РФ установили новый порядок соцвыплат для проживающих за границей
В США выразили надежду на скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Госдеп США заявил о продолжении работы над сохранением ДСНВ
Хозяйка квартиры рассказала об убитой девушке на севере Москвы
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» на выезде обыграла «Партизан» в Евролиге