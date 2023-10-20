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Евролига

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«Реал» обыграл «Милан» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 19 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» переиграл АСВЕЛ (101:86), «Олимпиакос» в овертайме обыграл «Партизан» (98:94 ОТ), «Баскония» потерпела поражение от «Жальгириса» (82:99), «Реал» победил «Милан» (88:71).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 101:86 (16:28, 26:27, 30:15, 29:16)

Ф: Уилбекин (18), Биберович (17), Мотли (15), Гудурич (14), Хэйс (14).

А: Джексон (25), Ловернь (11), Де Коло (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Партизан» (Сербия) — 98:94 ОТ (28:21, 21:22, 10:26, 26:16, 13:9)

О: Ларендзакис (19), Милутинов (16), Питерс (15), Кэнан (11), Уолкап (11).

П: Ледэй (18), Пантер (17), Смаилагич (16), Наннэлли (12).

«Баскония» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 82:99 (14:22, 25:24, 22:28, 21:25)

Б: Монеке (32), Ховард (26), Миллер-Макинтайр (7 + 7 передач).

Ж: Шмитс (21), Мэнек (17 + 14 подборов), Эванс (14), Димша (13), Гедрайтис (13).

«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 88:71 (19:25, 23:17, 25:19, 21:10)

Р: Серхио Юль (19), Хезоня (13), Кампаццо (12 + 10 передач).

М: Шилдс (16), Миротич (13), Пангос (9), Фойгтманн (9), Холл (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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