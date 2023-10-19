Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:36

«Альба» проиграла «Виртусу», «Монако» победил «Црвену Звезду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В среду, 18 октября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги. «Црвена Звезда» на своем паркете проиграла «Монако» (76:82), «Виртус» переиграл «Альбу» (87:76), «Валенсия» выиграла у «Маккаби» (75:66).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 76:82 (23:14, 21:24, 19:26, 13:18)

Ц: Гедрайтис (20), Недович (15), Боломбой (11).

М: Джеймс (18 + 11 передач), Диалло (12), Окобо (11), Браун (11).

«Виртус Б» (Италия) — «Альба» (Германия) — 87:76 (27:11, 17:15, 23:25, 20:25)

В: Шенгелия (26), Мики (15), Белинелли (12).

А: Браун (17), Спаньоло (15), Тиманн (13 + 10 подборов).

«Валенсия» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 75:66 (18:17, 15:12, 17:15, 25:22)

В: Инглис (11), Дэвис (10), Клавер (10).

М: Колсон (20), Браун (13 + 11 передач), Уэбб (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
0
Читайте также
Чикунова едет за золотом в Дурбан, в Казани ожидается около 50 стран. Что ждать от Игр БРИКС
Ферстаппен угрожает покинуть «Ред Булл» в случае ухода Марко
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Баскония» продлила контракт с россиянином Савковым