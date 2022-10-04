Веселы — об уходе из «Фенербахче»: «Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать»

Чешский форвард Ян Веселы рассказал о причинах ухода из «Фенербахче».

«Это было, безусловно, одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать. Я хотел попробовать что-то новое, получить новую энергию и выйти из своей зоны комфорта. Я был очень счастлив в «Фенербахче» и Стамбуле, это был мой второй дом. Я буду помнить, как мы играли, атмосферу, которую создавали болельщики, и весь процесс обучения болельщиков баскетболу», — цитирует Eurohoops 32-летнего баскетболиста.

Веселы подписал трехлетнее соглашение с «Барселоной» в мае 2022 года. Он отклонил предложение турецкого клуба, за который выступал 8 лет.

В сезоне-2022/23 форвард провел 2 игры за новый клуб в Евролиге. На его счету в среднем 11 очков и 2,5 подбора.