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НБА

Сегодня, 12:42

Девин Букер: «Йокич может сколько угодно набирать 50 очков пока мы побеждаем»

Руслан Минаев
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Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер оценил игру центрового «Денвера» Николы Йокича, который набрал 53 очка в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА. «Санз» победили в матче со счетом 129:124 и сравняли счет в серии 2-2.

«Против него очень тяжело. Никола либо забрасывает сам, либо задействует своих товарищей по команде, либо и то и другое. Мы пытаемся усложнить ему задачу в каждом владении. Йокич может сколько угодно набирать 50 очков пока мы побеждаем», — сказал Букер после матча.

Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 05.00 мск.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
Никола Йокич
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