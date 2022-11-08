«Атланта» нанесла «Милуоки» первое поражение в сезоне, «Бостон» в гостях обыграл «Мемфис»

«Атланта» дома обыграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:98.

Самым результативным игроком в состав «Хокс» стал Деджонте Мюррей — 25 очков. Форвард ЭйДжей Гриффин, выйдя со скамейки запасных набрал 24 очка. У «Милуоки» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 25 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Милуоки» — 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18)

8 ноября. Атланта. «State Farm Arena».

«Майами» — «Портленд» — 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)

М: Батлер — 16 очков, Струс — 16, Адебайо — 16.

П: Симонс — 25, Грант — 23, Лиллард — 19.

8 ноября. Майами. «FTX Arena».

«Чикаго» — «Торонто» — 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)

Ч: Лавин — 30 очков, Вучевич — 15.

Т: ВанВлит — 27, Трент мл. — 19.

8 ноября. Чикаго. «United Center».

«Мемфис» — «Бостон» — 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)

М: Морэнт — 30 очков, Бэйн — 19.

Б: Тэйтум — 38, Браун — 21.

8 ноября. Мемфис. «FedExForum».