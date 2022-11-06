«Атланта» в овертайме вырвала победу у «Нью-Орлеана»

«Атланта» в овертайме переиграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:121 ОТ. Атакующий защитник «Хокс» Деджонте Мюррей оформил трипл-дабл — 22 очка, 10 подборов и 11 передач.

В других встречах «Бостон» выиграл у «Нью-Йорка» (133:118), «Милуоки» обыграл «Оклахому» (108:94), «Миннесота» одержала победу над «Хьюстоном» (129:117).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 118:133 (29:32, 37:35, 30:34, 22:32)

Н: Рэндл (29), Барретт (27), Брансон (22 + 10 передач).

Б: Браун (30), Тейтум (26), Хаузер (17).

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 124:121 OT (29:28, 31:24, 28:33, 21:24, 15:12)

А: Янг (34 + 10 передач), Мюррэй (22 + 10 подборов + 11 передач), Капела (21 + 19 подборов).

Н: Макколлум (29 + 10 подборов), Уильямсон (29), Джонс (19).

«Милуоки» — «Оклахома-Сити» — 108:94 (34:34, 33:19, 26:25, 15:16)

М: Б. Лопес (25), Аллен (19), Картер (18), Портис (12 + 20 подборов).

О: Гилджес-Александер (20), Гидди (15), Робинсон-Эрл (10).

«Миннесота» — «Хьюстон» — 129:117 (40:34, 28:15, 35:34, 26:34)

М: Таунс (25), Эдвардс (19), Андерсон (16), Принс (16).

Х: Грин (21), Мартин (17), Шенгюн (17), Исон (17).