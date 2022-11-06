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НБА

Сегодня, 04:26

27 очков Дюранта помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» на выезде обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:94. «Хорнетс» потерпели четвертое поражение подряд.

Форвард «Нетс» Кевин Дюрант набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Бруклин» идет на 11-й строчке Восточной конференции, а «Шарлотт» — на 13-й.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Бруклин» — 94:98 (21:30, 23:22, 26:17, 24:29)

Ш: Розир (25), Вашингтон (18), Убре (18).

Б: Дюрант (27), Томас (21), Миллс (11), Клэкстон (11).

БК Бруклин Нетс
БК Шарлотт Хорнетс
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