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Сегодня, 08:44

Болельщики «Финикса» устроили стоячую овацию Дюрэнту

Руслан Минаев
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Болельщики «Финикса» устроили стоячую овацию новичку клуба Кевину Дюрэнту в матче против «Сакраменто» (120:109).

34-летний форвард не принимал участия в матче, так как проходит восстановление после травмы. Баскетболист перешел в «Санс» в результате обмена.

Дюрэнт является двукратным чемпионом и двукратным лучшим игроком финала НБА. В 2014 году он был признан лучшим игроком сезона. Форвард 13 раз вызывался на Матч всех звезд НБА.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрэнт набирает в среднем 29,7 очка за игру, а также делает 6,7 подбора и 5,3 передачи за матч.

БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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