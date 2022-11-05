46 очков Дерозана не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Бостоном»

«Бостон» переиграл «Чикаго» (123:119) в матче регулярного чемпионата НБА. При этом самым результативным игроком встречи стал форвард «Буллз» Демар Дерозан, набравший 46 очков. В других встречах «Мемфис» разгромил «Шарлотт» (130:99), а «Клипперс» обыграли «Сан-Антонио» (113:106). НБА Регулярный чемпионат «Бостон» — «Чикаго» — 123:119 (26:31, 37:26, 30:30, 30:32) Б: Тейтум (36 + 12 подборов), Брогдон (25), Браун (16), Смарт (12). Ч: Дерозан (46), Вучевич (24 + 12 подборов), Лавин (16). «Мемфис» — «Шарлотт» — 130:99 (41:24, 30:23, 33:22, 26:30) М: Брукс (23), Бэйн (19), Адамс (13), Кларк (13). Ш: Убре (17), Букнайт (14), Макгауэнс (12), Вашингтон (10). «Сан-Антонио» — «Клипперс» — 106:113 (18:28, 40:26, 28:28, 20:31) С: Васселл (29), Джонс (18), Джонсон (16). К: Джордж (35), Зубац (17 + 15 подборов), Уолл (15), Джексон (14), Пауэлл (13).