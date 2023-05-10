«Филадельфия» вышла вперед в серии с «Бостоном»

«Филадельфия» выиграла у «Бостона» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 115:103. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Сиксерс».

При этом форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч в серии состоится на паркете «Сиксерс» 12 мая. Начало — в 2.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Бостон» — «Филадельфия» — 103:115 (26:33, 23:25, 23:30, 31:27)

Б: Тейтум (36 + 10 подборов), Браун (24), Смарт (14).

Ф: Эмбиид (33), Макси (30), Харден (17 + 10 передач), Харрис (16 + 11 подборов).

Счет в серии: 2-3.