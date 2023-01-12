«Бостон» переиграл «Нью-Орлеан». Браун оформил дабл-дабл

Сегодня, 06:09
«Бостон» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:114. Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
В других встречах «Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» (119:113), «Атланта» на своем паркете проиграла «Милуоки» (105:114).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 125:114 (35:32, 29:26, 33:27, 28:29)
Б: Браун (41 + 12 подборов), Тейтум (31 + 10 подборов), Хорфорд (14).
Н: Макколлум (38), Маршалл (18), Мерфи (15).
«Нью-Йорк» — «Индиана» — 119:113 (37:21, 25:20, 33:40, 24:32)
Н: Брансон (34), Барретт (27), Граймс (18).
И: Хилд (31), Матурин (20), Халибертон (15).
«Атланта» — «Милуоки» — 105:114 (19:39, 27:28, 36:22, 23:25)
А: Богданович (22), Хантер (16), Коллинз (15).
М: Холидэй (27), Б. Лопес (20 + 12 подборов), Я. Адетокунбо (7 + 18 подборов + 10 передач).