32 очков Дюранта не хватило «Бруклину» для победы в матче с «Нью-Орлеаном»

«Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА. НБА Регулярный чемпионат «Индиана» — «Вашингтон» — 107:114 (25:36, 27:24, 25:27, 30:27) И: Халибертон (26), Матурин (19), Смит (16), Хилд (16 + 10 подборов). В: Бил (23), Кузма (22 + 13 подборов), Порзингис (15 + 10 подборов), Бартон (14). «Детройт» — «Орландо» — 113:109 (17:28, 40:27, 34:28, 22:26) Д: Богданович (24), Айви (19), Каннингем (18 + 10 передач). О: Банкеро (27), Саггс (21), Ф. Вагнер (20). «Майами» — «Чикаго» — 108:116 (33:28, 26:31, 27:37, 22:20) М: Батлер (24), Хирро (23), Струс (22). Ч: Дерозан (37), Досунму (17), Вучевич (15 + 17 подборов). «Торонто» — «Кливленд» — 108:105 (28:22, 23:35, 25:27, 32:21) Т: Сиакам (23 + 11 подборов), Трент (19), Ануноби (18). К: Митчелл (31), Мобли (14), Аллен (13 + 10 подборов). «Мемфис» — «Нью-Йорк» — 115:112 OT (25:23, 36:23, 24:33, 23:29, 7:4) М: Морэнт (34), Альдама (18 + 12 подборов), Бэйн (16 ). Н: Рэндл (24 + 11 подборов), Реддиш (22), Хартенштайн (16), Брансон (15). «Атланта» — «Хьюстон» — 117:107 (26:20, 33:30, 25:30, 33:27) А: Коллинз (24), Янг (23 + 13 передач), Хантер (22), Мюррэй (20 + 11 передач). Х: Портер (21), Смит (17), Грин (16), Шенгюн (15). «Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 108:130 (14:32, 36:26, 28:40, 30:32) Б: Дюрант (32), Миллс (16), Ирвинг (15), Клэкстон (13 + 10 подборов). Н: Ингрэм (28), Уильямсон (25), Макколлум (21), Мерфи (16), Валанчюнас (15 + 13 подборов).