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НБА

Сегодня, 02:07

«Портленд» в овертайме обыграл «Бруклин»

Сергей Разин
корреспондент
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«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Бруклин» со счетом 134:127.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Микал Бриджес, набравший 42 очка. У защитника «Блэйзерс» Анферни Саймонса 38 очков и 11 передач.

После этого матча «Портленд» с 10 победами занимает 14-е место в Западной конференции, «Бруклин» с 16 победами — на девятой строчке «Востока2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Портленд» — 127:134 ОТ (30:26, 22:24, 41:35, 22:30, 12:19)

7 января. Нью-Джерси. «Barclays Center».

БК Бруклин Нетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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