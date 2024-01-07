Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

7 января, 23:31

«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 24 очка

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Кливленд» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен — 29 очков. Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма отметился 24 очками.

«Кливленд» одержал 3-ю победу подряд. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 21 победа в 36 матчах.

«Сан-Антонио» потерпел 5-е поражения подряд — 15-е место таблицы «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Сан-Антонио» — 117:115 (28:32, 34:24, 26:28, 29:31)

К: Аллен (29+16 подборов), Лаверт (23), Мэррилл (18)

С: Вембаньяма (24+10 подборов), Васселл (22), Джонс (18)

7 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

НБА
БК Кливленд Кавальерс
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
Олимпийский чемпион Васильев рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов за убийство
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
В Британии заявили об уничтожении на Украине двух ЗРК Patriot ударами ВС РФ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
В Москве задержали оскорблявшего русских девушек в Сети блогера
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

48 очков Адетокумбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Хьюстоном»