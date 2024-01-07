«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 24 очка

7 января, 23:31
«Кливленд» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен — 29 очков. Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма отметился 24 очками.
«Кливленд» одержал 3-ю победу подряд. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 21 победа в 36 матчах.
«Сан-Антонио» потерпел 5-е поражения подряд — 15-е место таблицы «Запада».
НБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Сан-Антонио» — 117:115 (28:32, 34:24, 26:28, 29:31)
К: Аллен (29+16 подборов), Лаверт (23), Мэррилл (18)
С: Вембаньяма (24+10 подборов), Васселл (22), Джонс (18)
7 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».