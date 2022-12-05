Дэвис: «Я не вхожу в рейтинги, но это не моя работа. Моя работа — помогать команде одерживать победы»

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о своей игре в последних матчах регулярного чемпионата НБА.

«Это меня не удивляет. Это, что я должен делать. Я возлагаю на себя большие надежды, поэтому, когда играю не так, как хочу, я сам становлюсь самым большим критиком. Но если я продолжу так играть, и если наша команда продолжит так играть, мы могли бы быть действительно хороши.

Я чувствую, что нахожусь там, где и должен быть. Я не вхожу в рейтинги, но это не моя работа. Меня все это не волнует. Моя работа — помогать команде одерживать победы и бороться за чемпионство", — приводит Fox Sports слова Дэвиса.

5 декабря в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (130:119) баскетболист набрал 55 очков и сделал 17 подборов. Двумя днями ранее он записал на свой счет 44 очка в игре с «Милуоки» (133:129). Таким образом, он стал вторым игроком в истории «Лейкерс», которому удалось набрать 40+ очков в двух встречах подряд.