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Сегодня, 23:03

Один из крупнейших производителей спортивной одежды разорвал спонсорский контракт с баскетболистом Ирвингом

Иван Шитик
Корреспондент
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Производитель спортивной экипировки Nike разорвал контракт с защитником клуба НБА «Бруклином» Кайри Ирвингом, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее компания объявила о приостановке сотрудничества с Ирвингом после того, как тот опубликовал в Twitter пост с отсылкой к фильму, который содержит антисемитские заявления.

Недавно защитник «Бруклина» также рассказал, что не празднует День благодарения.

Ирвинг подписал контракт с Nike в 2011 году, последнее соглашение было рассчитано до 1 октября 2023 года, оно приносило баскетболисту 11 миллионов долларов в год.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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