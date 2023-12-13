«Денвер» обыграл «Чикаго»

Сегодня, 06:46
«Денвер» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:106.
Самым результативным игроком встречи стал Коби Уайт («Чикаго») — 27 очков.
«Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 9 побед и 16 поражений. «Денвер» располагается на 4-й строчке таблицы «Запада» — 16 побед и 9 поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Денвер» — 106:114 (25:32, 25:25, 30:35, 26:22)
Ч: Уайт (27+8 передач), Вучевич (26+16 подборов), Дерозан (14)
Д: Джексон (25), Портер (17), Строутер (16)
13 декабря. Чикаго. «United Center».