«Денвер» обыграл «Чикаго»

«Денвер» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:106.

Самым результативным игроком встречи стал Коби Уайт («Чикаго») — 27 очков.

«Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 9 побед и 16 поражений. «Денвер» располагается на 4-й строчке таблицы «Запада» — 16 побед и 9 поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Денвер» — 106:114 (25:32, 25:25, 30:35, 26:22)

Ч: Уайт (27+8 передач), Вучевич (26+16 подборов), Дерозан (14)

Д: Джексон (25), Портер (17), Строутер (16)

13 декабря. Чикаго. «United Center».