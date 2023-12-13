Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:42

«Финикс» победил «Голден Стэйт», «Санс» отыгрались с «-13»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Финикс» дома победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:116.

Во второй четверти «Санс» смогли отыграться, уступая в счете «-13». Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Девин Букер — 32 очка.

«Финикс» одержал 13-ю победу в 23 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Голден Стэйт» располагается на 11-й строчке «Запада» — 10 побед и 13 поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 119:116 (25:25, 28:31, 35:31, 31:29)

Ф: Букер (32+7 передач), Нуркич (17+13+7), Бил, Гудвин (по 16)

Г: Карри (24), Подземски (20+11 подборов), Куминга (16), Пол (15+11 передач)

13 декабря. Финикс. «Footprint Center».

«Клипперс» — «Сакраменто» — 119:99 (32:24, 38:24, 29:22, 20:29)

К: Леонард (31), Пауэлл, Харден (по 15)

С: Мюррей (17), Сабонич (15+10 подборов), Фокс (14)

13 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
0
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Денвер» обыграл «Чикаго»

Грин ударом в челюсть отправил Нуркича в нокдаун в матче «Финикс» — «Голден Стэйт»