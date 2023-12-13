«Финикс» победил «Голден Стэйт», «Санс» отыгрались с «-13»

«Финикс» дома победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:116.

Во второй четверти «Санс» смогли отыграться, уступая в счете «-13». Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Девин Букер — 32 очка.

«Финикс» одержал 13-ю победу в 23 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Голден Стэйт» располагается на 11-й строчке «Запада» — 10 побед и 13 поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 119:116 (25:25, 28:31, 35:31, 31:29)

Ф: Букер (32+7 передач), Нуркич (17+13+7), Бил, Гудвин (по 16)

Г: Карри (24), Подземски (20+11 подборов), Куминга (16), Пол (15+11 передач)

13 декабря. Финикс. «Footprint Center».

«Клипперс» — «Сакраменто» — 119:99 (32:24, 38:24, 29:22, 20:29)

К: Леонард (31), Пауэлл, Харден (по 15)

С: Мюррей (17), Сабонич (15+10 подборов), Фокс (14)

13 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».