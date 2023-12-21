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Сегодня, 06:39

«Чикаго» переиграл «Лейкерс». Джеймс оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» на своем паркете победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:108. Команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение подряд.

В другой встрече «Хьюстон» дома проиграл «Атланте» — 127:134. «Рокетс» проиграли третью встречу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лейкерс» — 124:108 (33:22, 28:33, 29:23, 34:30)

Ч: Дерозан (27), Уайт (17), Карузо (15), Уильямс (15), Досунму (14).

Л: Джеймс (25 + 10 подборов), Ривз (21), Дэвис (19 + 14 подборов), Принс (16).

«Хьюстон» — «Атланта» — 127:134 (29:39, 36:38, 35:21, 27:36)

Х: Смит (34 + 13 подборов), Ванвлит (32 + 15 передач), Брукс (19), Грин (16).

А: Янг (30 + 14 передач), Богданович (22), Мюррэй (21), Оконгву (19 + 11 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
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