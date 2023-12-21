«Денвер» на выезде переиграл «Торонто». Йокич оформил дабл-дабл

«Торонто» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:113. «Наггетс» одержали вторую победу подряд.

Центровой Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи — 31 очко и 15 подборов.

В другой встрече «Нью-Йорк» на выезде выиграл у «Бруклина» — 121:102. «Нетс» потерпели четвертое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Денвер» — 104:113 (20:29, 24:32, 31:29, 29:23)

Т: Барнс (30 + 10 подборов), Сиакам (18), Ачиува (13), Трент (12).

Д: Йокич (31 + 15 подборов), Дж. Мюррэй (20), Гордон (12), Портер (12).

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 102:121 (20:32, 31:28, 26:30, 25:31)

Б: Томас (20), К. Джонсон (20), Бриджес (15).

Н: Рэндл (26), Дивинченцо (23), Куикли (19), Брансон (16).