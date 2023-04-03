«Чикаго» победил «Мемфис» в НБА. Морант оформил трипл-дабл

«Чикаго» на своем паркете переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:107. «Буллз» одержали вторую победу подряд.

В других встречах «Бруклин» выиграл у «Юты» (111:110), «Миннесота» дома проиграла «Портленду» (105:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Мемфис» — 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23)

Ч: Лавин (36), Дерозан (31), Уайт (19).

М: Джарен Джексон (31), Бэйн (21), Морант (17 + 10 подборов + 10 передач).

«Бруклин» — «Юта» — 111:110 (30:17, 23:25, 32:26, 26:42)

Б: Бриджес (30), К. Джонсон (18), Динуидди (17 + 12 передач), Клэкстон (14).

Ю: Хортон-Такер (32), Маркканен (23), Агбаджи (19), Данн (13).

«Миннесота» — «Портленд» — 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25)

М: Эдвардс (37), Андерсон (13), Конли (11), Гобер (10 + 15 подборов).

П: Шарп (27), Нокс (19), Уотфорд (15), Мэйс (13).