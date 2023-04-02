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НБА

Сегодня, 22:32

«Торонто» разгромил «Шарлотт» на выезде, Сиакам набрал 36 очков, у Ванвлита 20 очков и 20 передач

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торонто» обыграл «Шарлотт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 128:108.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Паскаль Сиакам, набравший 36 очков. Разыгрывающий «Рэпторз» Фред Ванвлит сделал дабл-дабл, он набрал 20 очков и сделал 20 передач.

«Торонто» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Шарлотт» идет на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Торонто» — 108:128 (25:35, 27:32, 37:34, 19:27)

Ш: Михайлюк (26), Букнайт (21), Уильямс (15 + 12 подборов)

Т: Сиакам (36), Ануноби (23), Ванвлит (20 + 20 передач).

2 апреля. Шарлотт. «Spectrum Center».

БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
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