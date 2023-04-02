«Торонто» разгромил «Шарлотт» на выезде, Сиакам набрал 36 очков, у Ванвлита 20 очков и 20 передач

Сегодня, 22:32
«Торонто» обыграл «Шарлотт» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 128:108.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Паскаль Сиакам, набравший 36 очков. Разыгрывающий «Рэпторз» Фред Ванвлит сделал дабл-дабл, он набрал 20 очков и сделал 20 передач.
«Торонто» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Шарлотт» идет на 14-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Торонто» — 108:128 (25:35, 27:32, 37:34, 19:27)
Ш: Михайлюк (26), Букнайт (21), Уильямс (15 + 12 подборов)
Т: Сиакам (36), Ануноби (23), Ванвлит (20 + 20 передач).
2 апреля. Шарлотт. «Spectrum Center».