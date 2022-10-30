Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в овертайме матча с «Оклахомой»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА уступил в овертайме «Оклахоме» со счетом 111:117.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 38 очков. У форварда «Маверикс» Луки Дончича 31 очко, 16 подборов и 10 передач.

«Даллас» с двумя победами занимает 11-е место в Западной конференции, «Оклахома» с тремя победами — на 9-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Оклахома» — 111:117 ОТ (25:27, 26:19, 20:26, 28:27, 12:18)

«Юта» — «Мемфис» — 124:123 (24:30, 38:24, 33:37, 29:32)

30 октября