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Сегодня, 07:04

«Даллас» проиграл «Торонто». Дончич набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:127. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 31 очко. Форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.

В другой встрече «Чикаго» в овертайме проиграл «Финиксу» — 115:116 ОТ.
НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Финикс» — 115:116 ОТ (28:36, 29:21, 27:31, 23:19, 8:9)

Ч: Вучевич (26), Лавин (22), Дерозан (22), Карузо (19).

Ф: Аллен (26), Дюрант (25), Нуркич (20 + 16 подборов).

«Даллас» — «Торонто» — 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)

Д: Дончич (31), Ирвинг (22), Хардуэй (17), Д. Джонс (15).

Т: Сиакам (31 + 12 подборов), Ануноби (26), Шредер (18), Трент (16), Барнс (14 + 14 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Торонто Рэпторз
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Лука Дончич
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