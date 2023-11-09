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Сегодня, 06:52

«Лейкерс» проиграли «Хьюстону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хьюстон» на своем паркете разгромил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:94. «Рокетс» одержали четвертую победу подряд, клуб из Лос-Анджелеса потерпел третье поражение кряду.

В других встречах «Оклахома» обыграла «Кливленд» (128:120) благодаря 43 очкам Шея Гилджеса-Александера, «Мемфис» потерпел поражение от «Майами» (102:108), «Миннесота» победила «Нью-Орлеан» (122:101), «Милуоки» выиграл у «Детройта» (120:118).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Майами» — 102:108 (26:33, 20:21, 30:23, 26:31)

Мем: Джарен Джексон (28), Бэйн (15), Кеннард (13), Альдама (12).

Май: Адебайо (30 + 11 подборов), Лаури (17 + 11 подборов), Батлер (15), Хайсмит (14).

«Оклахома» — «Кливленд» — 128:120 (36:29, 34:28, 29:30, 29:33)

О: Гилджес-Александер (43), Джейлен Уильямс (15), Холмгрен (15), Дорт (14), Уоллес (14).

К: Леверт (29), Э. Мобли (22), Митчелл (20), Гарлэнд (15), Аллен (14).

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 122:101 (28:24, 44:20, 25:24, 25:33)

М: Эдвардс (26), Таунс (23), Гобер (17 + 21 подбор), Конли (12).

Н: Ингрэм (24), Хоукинс (14), Райан (12).

«Милуоки» — «Детройт» — 120:118 (24:23, 38:29, 28:43, 30:23)

М: Лиллард (34), Портис (18), Я. Адетокунбо (15), Б. Лопес (14).

Д: Каннингем (33), Сассер (26), Хэйс (14), Бэгли (12), Дюрен (11 + 12 подборов).

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 128:94 (32:19, 34:26, 33:26, 29:23)

Х: Грин (28), Шенгюн (19), Тэйт (14), Смит (12).

Л: Хатимура (24), Расселл (22), Джеймс (18).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер
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