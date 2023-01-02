«Денвер» победил «Бостон», Йокич сделал трипл-дабл

«Денвер» обыграл «Бостон» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 123:111.

Самыми результативными игроками встречи стали центровой «Наггетс» Никола Йокич и форвард «Селтикс» Джейлен Браун, оба баскетболиста набрали по 30 очков. При этом Йокич оформил трипл-дабл, на его счету 12 подборов и 12 передач.

В параллельных матчах «Сакраменто» проиграл «Мемфису» (108:118), а «Вашингтон» разгромил «Милуоки» (118:95).

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«Денвер» — «Бостон» — 123:111 (37:28, 25:26, 36:31, 25:26)

Д: Йокич (30 + 12 подборов + 12 передач), Браун (21), Портер (19)

Б: Браун (30), Тэйтум (25), Уайт (13)

2 января. Денвер. «Ball Arena».

«Мемфис» — «Сакраменто» — 118:108 (27:26, 32:32, 32:28, 27:22)

Мем: Морант (35), Джонс (18), Брукс (15), Адамс (11 + 23 подбора)

С: Фокс (19), Монк (18), Сабонис (18 + 14 подборов)

2 января. Мемфис. «FedExForum».

«Милуоки» — «Вашингтон» — 95:118 (17:34, 33:34, 20:20, 25:30)

Мил: Портис (19 + 10 подборов), Картер (14), Аллен (13)

В: Хачимура (26), Порзингис (22), Гэффорд (17)

2 января. Милуоки. «Fiserv Forum».