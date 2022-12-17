«Детройт» проиграл «Сакраменто», «Атланта» одержала победу над «Шарлотт»

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:125. В другой встрече «Сакраменто» на выезде выиграл у «Детройта» — 122:113.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Атланта» — 106:125 (24:38, 35:37, 33:23, 14:27)

Ш: Болл (27), Убре (16), Ричардс (13 + 11 подборов).

А: Янг (31), Богданович (28), Гриффин (13), Камински (12).

«Детройт» — «Сакраменто» — 113:122 (29:28, 34:27, 23:38, 27:29)

Д: Богданович (22), Дюрен (15 + 14 подборов), ей (14), Бэгли (13), Стюарт (13).

С: Фокс (24), Сабонис (23 + 13 подборов), Мюррэй (20).