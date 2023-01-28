Дончич пропустит матч против «Юты»

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой». Игрок пропустит воскресную игру из-за повреждения, полученного в игре с «Финиксом» (99:95). Он наступил на ногу соперника и получил травму.

Как сообщает ESPN, у 23-летнего словенца выявлено растяжение связок левого голеностопного сустава. Точные сроки восстановления неизвестны.

В этом сезоне Дончич сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 33,0 очка и делая по 8,9 подбора и 8,4 передачи.

Матч «Юта» — «Даллас» состоится 29 января. Игра начнется в 5.00 по московскому времени.