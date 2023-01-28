Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:54

Дончич пропустит матч против «Юты»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой». Игрок пропустит воскресную игру из-за повреждения, полученного в игре с «Финиксом» (99:95). Он наступил на ногу соперника и получил травму.

Как сообщает ESPN, у 23-летнего словенца выявлено растяжение связок левого голеностопного сустава. Точные сроки восстановления неизвестны.

В этом сезоне Дончич сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 33,0 очка и делая по 8,9 подбора и 8,4 передачи.

Матч «Юта» — «Даллас» состоится 29 января. Игра начнется в 5.00 по московскому времени.

БК Даллас Маверикс
БК Юта Джаз
Лука Дончич
0
Читайте также
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НБА оштрафовала Эмбиида на 25 тысяч долларов за неприличный жест

Ануноби получил травму в матче с «Голден Стэйт»