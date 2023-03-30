«Даллас» проиграл «Филадельфии». Дончич оформил дабл-дабл

«Филадельфия» на своем паркете переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:108. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 подборов.

В других встречах «Нью-Йорк» дома выиграл у «Майами» (101:92), «Бруклин» одержал победу над «Хьюстоном» (123:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Майами» — 101:92 (19:23, 29:23, 28:30, 25:16)

Н: Куикли (24), Граймс (23), Харт (13), Брансон (12), Барретт (12).

М: Винсент (21), Хирро (16), Батлер (12), Д. Робинсон (12).

«Бруклин» — «Хьюстон» — 123:114 (30:25, 24:30, 32:32, 37:27)

Б: К. Джонсон (31), Бриджес (27), Динуидди (20 + 11 передач), Клэкстон (18 + 10 подборов).

Х: Портер (31), Шенгюн (21 + 12 подборов), Мартин (15).

«Филадельфия» — «Даллас» — 116:108 (28:37, 29:25, 32:29, 27:17)

Ф: Эмбиид (25), Макси (22), Мелтон (17), Харден (15 + 12 передач).

Д: Дончич (24 + 10 подборов), Ирвинг (23), Хардуэй (21).