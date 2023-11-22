«Кливленд» в овертайме обыграл «Филадельфию»

«Кливленд» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:119 ОТ. «Кавальерс» одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл — 32 очка и 12 подборов.

В другой встрече «Атланта» дома проиграла «Индиане» — 152:157. Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл — 37 очков и 16 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Индиана» — 152:157 (40:34, 46:39, 28:46, 38:38)

А: Янг (38), Мюррэй (28), Богданович (26), Джонсон (17).

И: Халибертон (37 + 16 передач), Хилд (24), Топпин (21), Матурин (19).

«Филадельфия» — «Кливленд» — 119:122 OT (24:27, 29:38, 26:23, 31:22, 9:12)

Ф: Эмбиид (32 + 12 подборов), Макси (30), Харрис (23), Мелтон (13).

К: Гарлэнд (32), Аллен (26 + 12 подборов), Струс (20), Мобли (18 + 11 подборов).