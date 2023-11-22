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«Орландо» переиграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
22 ноября. «Орландо» — «Торонто» — 126:107.
Фото USA Today Sports
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«Орландо» победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:107. «Мэджик» одержали четвертую победу подряд.

Форвард Паоло Банкеро стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

«Орландо» с результатом 9-5 идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Торонто» занимает 11-е место — 6-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Торонто» — 126:107 (30:23, 37:33, 33:26, 26:25)

О: Банкеро (25), Саггс (18), Ф. Вагнер (17), Энтони (15 + 10 передач).

Т: Шредер (24), Сиакам (16), Барнс (14), Ануноби (11), Пелтль (10 + 10 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
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