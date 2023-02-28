«Филадельфия» уступила «Майами», у Эмбиида дабл-дабл

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Майами» со счетом 99:101.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 27 очков и сделавший 12 подборов. У защитника «Хит» Джимми Батлера 23 очка и 11 подборов.

После этого матча «Филадельфия» с 39 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Майами» с 33 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Майами» — 99:101 (22:28, 28:30, 30:26, 19:17)

«Шарлотт» — «Детройт» — 117:106 (41:21, 24:25, 27:30, 25:30)

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 109:94 (27:15, 33:31, 28:29, 21:19)