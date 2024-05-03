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«Нью-Йорк» выиграл у «Филадельфии» серию первого раунда плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
3 мая. «Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 115:118.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Йорк» на выезде переиграл «Филадельфию» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 118:115. «Никс» выиграли серию — 4-2.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл с 41 очком и 12 результативными передачами.

Во втором раунде «Нью-Йорк» сыграет против «Индианы».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 115:118 (22:36, 32:15, 29:32, 32:35)

Ф: Эмбиид (39 + 13 подборовь), Хилд (20), Убре (17), Макси (17).

Н: Брансон (41 + 12 передач), Дивинченцо (23), Ануноби (19), Харт (16 + 14 подборов).

Счет в серии: 2-4.

Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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