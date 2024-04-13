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Сегодня, 04:38

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» переиграть «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете обыграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:113. Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл с 32 очками и 13 подборами.

В другой встрече «Вашингтон» дома проиграл «Чикаго» — 127:129.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31)

В: Авдия (24 + 12 подборов), Кисперт (23), Вукчевич (19), Болдуин (18 + 12 подборов), Дэвис (15), Батлер (15 + 10 передач).

Ч: Грин (24), Саного (22 + 20 подборов), Картер (20 + 12 передач), Уайт (20), Терри (17).

«Филадельфия» — «Орландо» — 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30)

Ф: Эмбиид (32 + 13 подборов), Макси (28), Убре (21), Харрис (14).

О: Ф. Вагнер (24), Банкеро (22 + 15 подборов), Саггс (20), М. Вагнер (17).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Чикаго Буллз
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