Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» переиграть «Орландо»

Сегодня, 04:38
«Филадельфия» на своем паркете обыграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:113. Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл с 32 очками и 13 подборами.
В другой встрече «Вашингтон» дома проиграл «Чикаго» — 127:129.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Чикаго» — 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31)
В: Авдия (24 + 12 подборов), Кисперт (23), Вукчевич (19), Болдуин (18 + 12 подборов), Дэвис (15), Батлер (15 + 10 передач).
Ч: Грин (24), Саного (22 + 20 подборов), Картер (20 + 12 передач), Уайт (20), Терри (17).
«Филадельфия» — «Орландо» — 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30)
Ф: Эмбиид (32 + 13 подборов), Макси (28), Убре (21), Харрис (14).
О: Ф. Вагнер (24), Банкеро (22 + 15 подборов), Саггс (20), М. Вагнер (17).