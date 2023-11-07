48 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Вашингтон»

«Филадельфия» дома обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 146:128.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Джоэл Эмбиид — 48 очков.

«Филадельфия» с 5 победами после 6 матчей занимает второе место на «Востоке». «Вашингтон» проиграл 5-ю встречу из 6 и замыкает турнирную таблицу.

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«Детройт» — «Голден Стэйт» — 109:120 (26:31, 22:25, 34:27, 27:37)

Д: Каннингэм (21), Хейс (21), Стюарт (17+11 подборов),

Г: Карри (34), Пол (17), Томпсон (17).

7 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 152:111 (44:28, 42:33, 33:26, 33:24)

И: Халибертон (23+8 передач), Топпин, Хилд (по 19),

С: Макдермотт (17), Джонсон (16), Вембаньяма (13+10 подборов).

7 ноября. Индианаполис. Gainbridge Fieldhouse.

«Орландо» — «Даллас» — 102:117 (33:27, 33:26, 17:33, 19:31)

О: Банкеро (22), М.Вагнер (19), Энтони (19),

Д: Дончич (29), Ирвинг (21+10 перелач), Хардуэй (21).

7 ноября. Орландо. Amway Center.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 146:128 (33:24, 42:34, 45:40, 26:30)

Ф: Эмбиид (48+11+6), Макси (22+11 передач), Харрис (18),

В: Кузма (28), Пул (23), Авди (16).

7 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.