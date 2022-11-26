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НБА

Сегодня, 07:26

«Финикс» выиграл у «Детройта». Эйтон оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:102. «Санс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Финикса» Деандре Эйтон, который оформил дабл-дабл: 28 очков и 12 подборов.

«Финикс» лидирует в Западной конференции. «Детройт» идет последним в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Детройт» — 108:102 (23:22, 30:32, 31:25, 24:23)

Ф: Эйтон (28 + 12 подборов), Букер (21), Пэйн (16 + 12 передач), Бриджес (15).

Д: Богданович (19), Хэйс (17), Беркс (17), Бэгли (13 + 10 подборов).

БК Детройт Пистонс
БК Финикс Санс
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