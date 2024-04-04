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НБА

Сегодня, 07:55

40 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Кливленд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:101.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 40 очков.

«Финикс» с результатом 45-31 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Кливленд» занимает 3-ю строчку в Восточной конференции — 46-31.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Кливленд» — 122:101 (34:20, 38:27, 26:30, 24:24)

Ф: Букер (40), Дюрант (32), О'Нил (17), Бол (15).

К: Митчелл (24), Э. Мобли (20), Аллен (20), Гарлэнд (15).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Финикс Санс
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