Игрок «Детройта» Флинн набрал 50 очков со скамейки — это третий результат в НБА с 1971-го

Разыгрывающий «Детройта» Малакай Флинн набрал 50 очков в матче с «Атлантой» (113:121) в регулярном чемпионате НБА.

25-летний баскетболист стал третьим игроком с таким показателем с сезона-1970/71, когда впервые стали собираться подобные данные. Ранее такой результат показали Джамал Кроуфорд (51 очко за «Финикс» в 2019-м) и Ник Андерсон (50 очков за «Орландо» в 1993-м).

«Прямо сейчас тяжело, потому что мы хотели выиграть. Но мне приятно достичь такого результата. Уверен, через пару дней ощущения будут намного лучше», — сказал Флинн после игры.