Дюрэнт пройдет МРТ-обследование после повреждения колена

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в понедельник пройдет МРТ-обследование после повреждения колена в матче против «Майами» (102:101) в регулярном чемпионате НБА. Об этом рассказал главный тренер «Нетс» Жак Вон.

Лидер «Бруклина» получил повреждение в третьей четверти, когда на его колено упал защитник «Майами» Джимми Батлер. Дюрэнт вынужден был досрочно покинуть паркет.

В начале прошлого года баскетболист пропустил полтора месяца из-за растяжения связки колена.

В этом сезоне Дюрэнт в среднем набирает 30 очков, делает 6,8 подбора и отдает 5,4 передачи при 1,5 блок-шота за 36,1 минуты игры.