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Сегодня, 16:57

Кавай Леонард успешно прооперирован — восстановление займет 8 недель

Руслан Минаев
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард перенес операцию по очистке коленного сустава, сообщает Bleacher Report.

По данным источника, 31-летний баскетболист пропустит 8 недель.

26 апреля стало известно, что форвард получил разрыв мениска правого колена. Ранее баскетболист не играл в трех последних матча серии первого раунда плей-офф НБА против «Финикса» (1-4).

Леонард пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки.

В прошлом сезоне он в среднем набирал 23,8 очка, 6,5 подбора, 3,9 передачи и 1,4 перехвата в 52 матчах.

БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
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