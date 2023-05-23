Источник: Леброн Джеймс думает над завершением карьеры

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассматривает вариант с завершением карьеры, сообщает Bleacher Report со ссылкой на источник.

Отмечается, что лидер «Лос-Анджелеса» не уверен, будет ли в клубе в начале следующего сезона. «Лейкерс» вылетели из плей-офф НБА на стадии финала Западной конференции, разгромно проиграв «Денверу» — 0-4 в серии.

Контракт 38-летнего Джеймса рассчитан еще на два года, за которые он должен заработать 110 миллионов долларов. На последний сезон распространяется опция игрока.

Ранее Джеймс заявлял, что свой последний сезон проведет в одной команде с сыном — 17-летним Бронни Джеймсом.