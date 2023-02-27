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Сегодня, 07:16

Леброн Джеймс травмировал правую стопу в матче с «Далласом»: «Я услышал хлопок»

Леброн Джеймс травмировал правую стопу в матче против «Далласа»
Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс травмировал правую стопу в матче против «Далласа» (111:108) в регулярном чемпионате НБА.

В концовке третьей четверти 19-кратный участник Матча всех звезд подвернул ногу после прохода под кольцо и упал на паркет. После того, как его окружили партнеры по команде Джеймс сказал: «Я услышал хлопок».

Несмотря на травму, он продолжил игру и набрал 26 очков, 8 подборов и 3 передачи за 37 минут игрового времени.

После игры главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что не слышал слов Джеймса, поэтому и оставил его в игре.

Сообщается, что завтра игрок пройдет углубленный медосмотр.

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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