Леброн Джеймс травмировал правую стопу в матче с «Далласом»: «Я услышал хлопок»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс травмировал правую стопу в матче против «Далласа» (111:108) в регулярном чемпионате НБА.

В концовке третьей четверти 19-кратный участник Матча всех звезд подвернул ногу после прохода под кольцо и упал на паркет. После того, как его окружили партнеры по команде Джеймс сказал: «Я услышал хлопок».

Несмотря на травму, он продолжил игру и набрал 26 очков, 8 подборов и 3 передачи за 37 минут игрового времени.

После игры главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что не слышал слов Джеймса, поэтому и оставил его в игре.

Сообщается, что завтра игрок пройдет углубленный медосмотр.