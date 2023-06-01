Споэльстра о том, что Денвер находится на высокогорье: «Хоть на Эвересте. Мы можем выключить кондиционеры в Майами»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра не переживает, что матчи финальной серии с «Денвером» пройдут на высокогорье.

Денвер, который находится на высоте одной мили или 1609 метров, называют «городом на высоте мили».

«Мы не будем придавать этому значения. Наши ребята в отличной форме. Эти парни готовы к вызову. Если «Денвер» захочет играть на вершине горы Эверест, то мы так и сделаем. Все будет решаться на площадке. Потом им предстоит сыграть у нас, в Майами. Если вы хотите, чтобы дело было в этом, мы выключим кондиционер, и им придется играть при 90-градусной влажности, вытирая ноги», — сказал тренер «Хит» на пресс-конференции.

Первый матч финальной серии пройдет 2 мая. Начало — в 3.30 мск. Первые два матча пройдут в Денвере.