«Голден Стэйт» и НБА работают на завершением обмена с участием Гэри Пэйтона

12 февраля, 23:04
«Голден Стэйт» и НБА работают над завершением четырехсторонней сделки, которая была под угрозой срыва из-за травмы защитника Гэри Пэйтона, пишет инсайдер EPSN Эдриан Войнаровски.
При этом «Уорриорз» подали жалобу на «Портленд». По мнению калифорнийцев, «Блэйзерс» скрыли информацию о физическом состоянии Пэйтона. Обследование показало, что игрок пропустит значительную часть оставшегося сезона из-за травмы.
НБА начала официальное расследование и может наказать «Портленд» штрафом и потерей выбора на драфте, если подтвердится скрытие информации о травме.
Минувшим летом Пэйтом перенес операцию на мышцах брюшной полости, после чего был вынужден пропустить первые 35 матчей сезона.