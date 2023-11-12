«Голден Стэйт» проиграл «Кливленду», Грин был удален за стычку с Митчеллом

«Голден Стэйт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:118.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Уорриорз» Стэф Карри — 30 очков.

В третьей четверти форвард хозяев Дрэймонд Грин заработал второй технический фол и был удален с игры после стычки с защитником «Кавальерс» Донованом Митчеллом.

«Голден Стэйт» проиграл 4 матчах из 10 и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Кливленд» с 4 победами в 9 матчах — на 11-й строчке «Востока».

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«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34)

ГСВ: Карри (30), Томпсон (14), Уиггинс (13)

К: Лаверт (22), Митчелл (21+7+5), Гарленд (19)

12 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».