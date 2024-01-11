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Сегодня, 07:10

«Голден Стэйт» проиграл «Нью-Орлеану»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:141. «Пеликанс» одержали вторую победу подряд.

Центровой гостей Йонас Валанчюнас набрал 21 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Нью-Орлеан» с результатом 23-15 занимает 6-е место в Западной конференции. «Голден Стэйт» идет на 12-й строчке — 17-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 105:141 (27:46, 33:27, 23:32, 22:36)

Г: Муди (21), Джексон-Дэвис (19), Карри (15), Томпсон (13), Куминга (12).

Н: Валанчюнас (21), Уильямсон (19), Мерфи (16), Макколлум (14), Хоукинс (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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