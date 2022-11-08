«Голден Стэйт» благодаря 47 очкам Карри переиграл «Сакраменто», «Лейкерс» без Леброна проиграли «Юте»

«Голден Стэйт» дома обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:113.

Самым результативным игроком у «Уорриорз» стал Стеф Карри — 47 очков. Защитник забросил 7 из 12 трехочковых. Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс набрал 25 очков.

У «Сакраменто» самыми результативными игроками стали ДеАарон Фокс (28), Малик Монк (24) и Домантас Сабонис (19).

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«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25)

8 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)

Ю: Маркканен — 23, Кларксон — 22.

Л-А: Дэвис — 29 очков, Уэстбрук — 22.

8 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«ЛА Клипперс» — «Кливленд» — 119:117 (31:37, 33:27, 24:23, 31:30)

Л-А: Джордж — 26 очков, Морис — 20, Джексон — 18+7.

К: Митчелл — 30, Мобли — 26, Гарленд — 19+12, Аллен — 10+20.

8 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».